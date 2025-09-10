Френк Воррен висловився щодо протистояння Паркер – Вордлі. Зокрема, промоутер розповів, що отримає переможець поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

Що отримає переможець бою Паркер – Вордлі?

Френк Воррен пояснив, чому було організовано бій між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Новозеландський та британський боксери битимуться через те, що Олександр Усик не може провести бій з обов'язковим претендентом.

Промоутер зазначив, що переможець отримає шанс битися з українським чемпіоном. Оскільки, тоді Олександр Усик не зможе відтермінувати бій з претендентом.

Усик вибув на 90 днів. WBO заявила, що після закінчення цього терміну він має захищати пояс, інакше його позбавлять титулу або він відмовиться від нього. Тому цей бій організовано для того, щоб його переможець став наступним суперником Олександра,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Олександр Усик попросив WBO відтермінувати перемовини щодо бою з Джозефом Паркером. Українському боксеру потрібен час, щоб відпочити та відновитися від травми.

Коли бій Паркер – Вордлі?