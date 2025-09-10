Фрэнк Уоррен высказался относительно противостояния Паркер – Уордли. В частности, промоутер рассказал, что получит победитель поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Что получит победитель боя Паркер – Уордли?

Фрэнк Уоррен объяснил, почему был организован бой между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Новозеландский и британский боксеры будут драться из-за того, что Александр Усик не может провести бой с обязательным претендентом.

Промоутер отметил, что победитель получит шанс сразиться с украинским чемпионом. Поскольку, тогда Александр Усик не сможет отсрочить бой с претендентом.

Усик выбыл на 90 дней. WBO заявила, что по истечении этого срока он должен защищать пояс, иначе его лишат титула или он откажется от него. Поэтому этот бой организован для того, чтобы его победитель стал следующим соперником Александра,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Александр Усик попросил WBO отсрочить переговоры по бою с Джозефом Паркером. Украинскому боксеру нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться от травмы.

Когда бой Паркер – Уордли?