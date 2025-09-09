Ведучий запитав у боксерів, хто з бійців може побити Олександра Усика. На що Джозеф Паркер запевнив, що йому до снаги перемогти українського чемпіона, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Хто може перемогти Усика?

Також обов'язковий претендент на пояс WBO додав, що повністю сконцентрований на наступному бою проти Вордлі.

Так, це я. Дайте мені шанс. Але послухайте, я навіть не хвилююсь про це. Я зосереджений на поєдинку з Вордлі,

– відповів Паркер.

Водночас Фабіо Вордлі додав, що не існує боксерів, яких ніхто б не міг перемогти. Адже в усіх є дві руки, дві ноги та усі стікаємо кров'ю. Вордлі порівняв Усика із великою головоломкою, але, на його думку, Олександра можна перемогти.

Довідка. Паркер і Вордлі проведуть бій 25 жовтня 2025 року на культовій "О2 Арена" у Лондоні. Боксери поб'ються за право на бій проти Усика.

Паркер не буде битись із Усиком?