Мова йде про Мозеса Ітауму. За словами Девіда Хея, саме 20-річний британський боксер має усі шанси здолати Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.
До теми "Не пройде шість раундів": ексчемпіон розкритикував порівняння Усика з Ітаумою
Хто може перемогти Усика за версією Хея?
Колишній суперник Володимира Кличка наголосив, що Усик не є природженим важковаговиком, але запевнив, що саме Олександр є першим номером у світі боксу зараз.
Я знаю, що Усик – геній, і він найкращий у світі, але я говорю про людину, яка має найкращі шанси у світі перемогти його – це Мозес Ітаума. Я не кажу, що він його переможе, я кажу, хто ще має кращі шанси. Усі інші намагалися і зазнавали невдачі, а він молодий, швидкий і голодний, і, здається, у нього важкі руки. Усик не є природженим важковаговиком. Він накачаний крузер, і він справді добре виступає, але ті удари, які завдає Мозес, здолали б будь-якого природженого важковаговика. Він показав, наскільки він сильний, з такою легкістю перемігши Вайта,
– заявив Хей.
Довідка. Девід Хей за своєю спиною має гіркий досвід виступів проти суперника з України. 2 липня 2011-го у Гамбурзі програв Володимиру Кличку. За свою професійну кар'єру Хей провів 32 поєдинки, у яких оформив 28 перемог (26 – нокаутом) та зазнав 4-х поразок.
Що відомо про потенційну битву Усик – Ітаума?
- У кожному другому інтерв'ю ЗМІ та експерти сватають Ітауму у потенційні суперники Усику.
- 16 серпня Мозес легко нокаутував досвідченого Ділліана Вайта та заявив, що не буде кидати виклик непереможному українцю.
- За словами молодого британця, він ще не заслужив на такий великий бій проти боксера із Криму.
- Легенда боксу Дюк Маккензі запевнив, що Ітаума просто не вистоїть у поєдинку проти Усика.