Тоні Белью не залишився осторонь та поділився думками щодо потенційного поєдинку між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Ексчемпіон світу негативно висловився стосовно бою, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Що сказав Белью про Усик – Ітаума?

Тоні Белью заявив, що не можна порівнювати Мозеса Ітауму з Олександром Усиком. На його думку, український чемпіон найкращий боксерів покоління та навряд чи когось можна буде порівняти з ним.

Колишній чемпіон світу підкреслив, що Усик домінував у важкій вазі, перемагаючи всіх. А потім перейшов у суперважкий дивізіон та підкорів його, здолавши усіх сильних суперників.

Я не сумніваюся в тому, наскільки Ітаума хороший. Я думаю, що він винятковий. Але ви ніколи не дізнаєтеся, наскільки він хороший, поки він не пройде шість раундів,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума востаннє бився у ніч з 16 на 17 серпня. У тому поєдинку британський боксер нокаутував досвідченого Ділліана Вайта у першому раунді.

Чи битиметься Усик з Ітаумою?