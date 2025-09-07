Тони Белью не остался в стороне и поделился мыслями относительно потенциального поединка между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Экс-чемпион мира негативно высказался относительно боя, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

Что сказал Белью об Усике – Итаума?

Тони Белью заявил, что нельзя сравнивать Мозеса Итауму с Александром Усиком. По его мнению, украинский чемпион лучший боксеров поколения и вряд ли кого-то можно будет сравнить с ним.

Бывший чемпион мира подчеркнул, что Усик доминировал в тяжелом весе, побеждая всех. А потом перешел в супертяжелый дивизион и покорил его, одолев всех сильных соперников.

Я не сомневаюсь в том, насколько Итаума хорош. Я думаю, что он исключительный. Но вы никогда не узнаете, насколько он хорош, пока он не пройдет шесть раундов,

– сказал Беллью.

Напомним, что Мозес Итаума в последний раз дрался в ночь с 16 на 17 августа. В том поединке британский боксер нокаутировал опытного Диллиана Уайта в первом раунде.

Будет ли драться Усик с Итаумой?