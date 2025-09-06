Ба більше, Усик надав медичні докази про травму, що відтермінувало його поєдинок з новозеландським боксером. Експерти бурхливо відреагували на рішення Олександра, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.
У чому звинувачують Усика?
Експерти видання World Boxing News розкритикували Олександра Усика за його рішення щодо бою з Джозефом Паркером. Оглядачі вважають справжнім жахом відтермінування бою.
У виданні зазначили, що ця ситуація матиме катастрофічні наслідки для королівського дивізіону. Експерти наголошують, що Олександр Усик заблокував проведення титульних боїв у надважкій вазі.
Запросивши час на відновлення, а не відмовившись від поясу, Усик дав зрозуміти, що має намір продовжити утримувати своє чемпіонство. Однак наслідки цього катастрофічні для дивізіону, оскільки жоден титульний бій у суперважкій вазі не може відбутися, поки він не буде готовий повернутися. Для шанувальників боксу боксерська сцена в надважкій вазі залишається закритою до повернення абсолютного чемпіона і короля,
– заявили експерти.
Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився 19 липня 2025 року проти Даніеля Дюбуа. У реванші український боксер переміг британця технічним нокаутом у п'ятому раунді.
Що відомо про майбутнє Усика?
Олександр Усик може завершити кар'єру після ще одного поєдинку. Серед потенційних суперників Тайсон Ф'юрі, Джозеф Паркер, Джейк Пол.
Бій Олександра Усика з Джозефом Паркером не відбудеться найближчим часом. Новозеландський боксер битиметься проти Фабіо Вордлі – 25 жовтня.
Лікар-дієтолог Катерина Толстікова розповіла, що Олександр Усик може ще довго боксувати. Його біологічний вік згідно з аналізами – 22 роки.