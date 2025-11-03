Однак у мережі з'явилося ім'я боксера, з яким зустрінеться Кабаєл. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на видання Bild.

З ким битиметься Кабаєл?

За інформацією видання, Агіт Кабаєл битиметься проти Дамяна Киба. Про бій між німцем та поляком стане офіційно оголосять найближчими днями.

А вже наступної середи відбудеться пресконференція у Дюссельдорфі. Поєдинок заплановано на 10 січня 2026 року в Обергаузені.

Раніше Тоні Йока у своєму інстаграмі оголосив про те, що битиметься із Агітом Кабаєлом. Французький боксер заявив, що нібито він підписав контракт щодо бою з непереможеним німцем.

Що відомо про Кабаєла та Кибу?