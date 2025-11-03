Однако в сети появилось имя боксера, с которым встретится Кабаел. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на издание Bild.
Читайте также В WBC отреагировали на возможный бой Усика с непобедимым чемпионом
С кем будет драться Кабаел?
По информации издания, Агит Кабаел будет драться против Дамяна Киба. О бое между немцем и поляком станет официально объявят в ближайшие дни.
А уже в следующую среду состоится пресс-конференция в Дюссельдорфе. Поединок запланирован на 10 января 2026 года в Обергаузене.
Ранее Тони Йока в своем инстаграме объявил о том, что будет драться с Агитом Кабаэлем. Французский боксер заявил, что якобы он подписал контракт о бое с непобежденным немцем.
Что известно о Кабаэле и Кибе?
Агит Кабаел провел 26 поединков в профи-ринге. За это время немецкий боксер не проиграл ни одного поединка.
Кроме того, Кабаел является главным претендентом на титул Усика. Немец в феврале 2025 года победил Чжана Чжилея и стал временным чемпионом мира по версии WBC.
Ранее Агит Кабаел отказался от боя с Владимиром Кличко, который планирует вернуться в бокс. Немец заявил, что у него есть более важные поединки.
Дамян Киба за свою карьеру провел 17 боев. На счету польского боксера 17 побед и ни одного поражения.