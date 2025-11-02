30-річний британський боксер 25 жовтня нокаутував Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. Через цю звитягу Фабіо Вордлі втратив тимчасове чемпіонство, передає 24 Канал із посиланням на WBA.

Де Вордлі в оновленому рейтингу WBA?

Британець більше не є тимчасовим чемпіоном за версією WBA у хевівейті.

Нагадаємо, що Вордлі ще напередодні бою добровільно відмовився від поясу WBA, адже чемпіони інших організацій не можуть бути включені до рейтингу WBO, тимчасове чемпіонство якого стояло на кону поєдинку із Паркером.

Повноцінним чемпіоном світу за версією WBA залишається Олександр Усик. Титул регулярного чемпіона належить болгарину Кубрату Пулєву.

Перше місце в оновленому рейтингу WBA посідає непереможний 20-річний британець Мозес Ітаума. Його найближчим переслідувачем є кубинець Леньєр Перо. Топ-3 замикає конголезець Мартін Баколе.

На жаль, у десятці найкращих знайшлось місце росіянину Арсланбеку Махмудову.

Топ-10 рейтингу WBA у хевівейті:

Мозес Ітаума; Леньєр Перо; Мартін Баколе; Нельсон Хіса; Філіп Хргович; Арсланбек Махмудов; Майкл Гантер; Дайньєр Перо; Кем Юнгквіст; Гюрген Оганесян.

Що відомо про потенційний бій Вордлі проти Усика?