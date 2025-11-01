33-річний боксер із Нової Зеландії припустив, які емоції були в Олександра Усика після його поразки від Фабіо Вордлі. Джозеф Паркер впевнений, що українець залишився задоволений його поразкою, передає 24 Канал із посиланням на The Ariel Helwani Show.

Цікаво дізнатись Паркер розповів, чому Усик втік від бою із ним

Як Усик відреагував на поразку Паркера від Вордлі?

Новозеландський боксер пояснив, чому так вважає. У Паркера ще жевріє надія колись побитись із Усиком.

Гадаю, Усик радий, що я програв. Знаєте чому? Бо я з Нової Зеландії, і бій зі мною не приніс би йому великих грошей. Зараз, думаю, Усик на відпочинку – проводить час із родиною, танцює, грає у футбол, насолоджується життям. Якщо він вирішить повернутися на початку наступного року, це може стати для нього хорошим поєдинком. Але все залежить від того, чого він сам захоче. Наразі він просто дає шанс,

– сказав Джозеф.

Нагадаємо, що Паркер був обов'язковим претендентом на бій проти Усика по лінії WBO. Командам боксерів вже навіть дали 30 днів на те, аби домовитись про двобій. Однак Олександр попросив відтермінувати перемовини через давню травму спини. У WBO пішли на зустріч українському чемпіону, а Паркеру призначили двобій проти Вордлі.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?

Поєдинок закінчився в 11-му раунді, коли Вордлі притиснув Паркера до канатів та почав безжально лупцювати голову суперника. Суддя втрутився у бій, сигналізувавши про дострокову перемогу нокаутом Фабіо.

За переможний поєдинок Вордлі заробив 500 тисяч доларів, а Паркер – два мільйони. Однак ці суми можуть зрости завдяки проданим трансляціям боксерського шоу.

Фабіо Вордлі здобув свою 20-ту звитягу (19 – нокаутом), а також має одну мирову проти земляка Фрейзера Кларка (дані BoxRec). Натомість Джозеф Паркер тепер має 36 перемог (24 – нокаутом) та 4 поразки у 40-ка проведених поєдинках.

Цікаво, що Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, впевнений, що у найближчому майбутньому саме Паркер стане чемпіоном світу.

Раніше Паркер розповів, наскільки ймовірний його реванш проти Вордлі. Джозеф вірить у те, що колись у майбутньому отримає другу спробу в очному двобою проти британця.

"Вордлі показав, що є справжнім воїном. Я йому бажаю всього найкращого та сподіваюся колись на реванш. Але зараз, на жаль, він уже має великий поєдинок попереду, а я йду своєю дорогою. Однак розраховую на ще один бій з Вордлі", – слова Джозефа процитувало видання Sky Sports.