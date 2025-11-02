30-летний британский боксер 25 октября нокаутировал Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика. Из-за этой победы Фабио Уордли потерял временное чемпионство, передает 24 Канал со ссылкой на WBA.
Читайте также Паркер неожиданно предположил, как Усик отреагировал на его поражение от Уордли
Где Уордли в обновленном рейтинге WBA?
Британец больше не является временным чемпионом по версии WBA в хевивейте.
Напомним, что Уордли еще накануне боя добровольно отказался от пояса WBA, ведь чемпионы других организаций не могут быть включены в рейтинг WBO, временное чемпионство которого стояло на кону поединка с Паркером.
Полноценным чемпионом мира по версии WBA остается Александр Усик. Титул регулярного чемпиона принадлежит болгарину Кубрату Пулеву.
Первое место в обновленном рейтинге WBA занимает непобедимый 20-летний британец Мозес Итаума. Его ближайшим преследователем является кубинец Леньер Перо. Топ-3 замыкает конголезец Мартин Баколе.
К сожалению, в десятке лучших нашлось место россиянину Арсланбеку Махмудову.
Топ-10 рейтинга WBA в хевивейте:
- Мозес Итаума;
- Леньер Перо;
- Мартин Баколе;
- Нельсон Хиса;
- Филип Хргович;
- Арсланбек Махмудов;
- Майкл Гантер;
- Дайньер Перо;
- Кэм Юнгквист;
- Гюрген Оганесян.
Что известно о потенциальном бое Уордли против Усика?
Усик должен подраться с Уордли, иначе потеряет пояс WBO.
Дерек Чисора в комментарии The Sun рассказал, что в следующем поединке соперником Уордли не станет Усик. По мнению британского ветерана, его земляк получит реванш против Джозефа Паркера, а вот непобедимый украинец откажется от титула WBO.
Ранее Чисора все же делал свой прогноз на победителя противостояния. Дерек убежден, что Александр просто сокрушит Фабио.
Если Уордли не получит сразу бой против Усика, то может выйти в ринг против непобедимого земляка Мозеса Итаумы.
За спиной Уордли 20 побед (19 – нокаутом) и одна ничья (данные BoxRec). А вот Усик провел на профи-ринге 24 победных боя (15 – нокаутом).