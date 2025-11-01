Не залишився осторонь і Майріс Брієдіс. Колишній чемпіон світу поділився думками про бій Усик – Вордлі, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал латвійського ексбоксера.
Що сказав Брієдіс про бій Усик – Вордлі?
Брієдіс вважає, що Вордлі зробили подарунок, оскільки він програв у поєдинку з Паркером. Проте британець фізично сильний та має характер, який показав чудову кінцівку та переміг новозеландця в 11 раунді.
Проте варто звернути увагу на його помилки. Ексчемпіон світу наголосив, що Вордлі провалюється, зупиняється та опукає руки.
Тому, якщо він після бою викликав Усика – для Усика це як десерт. Найнебезпечніший суперник для Усика зараз – це Мозес Ітаума, бо це зовсім інша школа боксу. Це справжня школа боксу, а не просто бійка. Якщо Мозес зустрінеться з Фабіо – без сумніву, Мозес виграє достроково. А якщо Фабіо вийде проти Усика – Усику буде дуже легко,
– сказав Брієдіс.
Раніше Дерек Чісора в інтерв'ю The Sun Sport висловився про бій Усик – Вордлі. Він вважає, що український боксер переможе британця достроково.
"Олександр нокаутує його за шість раундів. Він змусить його працювати у той момент, коли Фабіо цього не захоче", – висловився Чісора.
Що відомо про бій Усик – Вордлі?
Фабіо Вордлі бився проти Джозефа Паркера 25 жовтня 2025 року у Лондоні. Британський боксер переміг новозеландця та став головним претендентом на титул WBO, яким володіє Усик.
Олександр Усик розповідав, що планує повернутися на ринг у 2026 році. Ймовірно, бій проти Вордлі відудеться у березні наступного року.
Раніше промоутер Френк Воррен висловився про бій Усик – Вордлі. Він заявив, що тривають перемовини стосовно поєдинку.