Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера по ходу 11-го раунда, когда зажал соперника к канатам и начал безжалостно избивать новозеландца. Судья вмешался в поединок, сигнализировав о досрочной победе британского боксера. После поражения Паркер оценил вероятность взять реванш у Фабио, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Интересно узнать "Много лет портит бои": в США нашли виновного в поражении Паркера от Уордли

Будет ли реванш Паркер – Уордли?

Джозеф хотел бы сразу получить реванш против Уордли, но не сможет это сделать из-за того, что Фабио стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика.

В то же время Паркер не исключает варианта, что когда-то в будущем во второй раз выйдет в один ринг против Уордли.

Уордли показал, что является настоящим воином. Я ему желаю всего наилучшего и надеюсь когда-то на реванш. Но сейчас, к сожалению, у него уже есть большой поединок впереди, а я иду своей дорогой. Однако рассчитываю на еще один бой с Уордли,

– заявил Джозеф.

Отметим, что Уордли нанес Паркеру четвертое поражение на профи-ринге. Все фиаско новозеландец терпел в поединках против британских соперников. Всего за спиной Джозефа 36 побед (24 – нокаутом) в 40-ка встречах.

Интересно, что Александр Красюк, бывший промоутер Усика, не видит смысла украинскому абсолютному чемпиону соглашаться на поединок против Уордли. Известный функционер в комментарии Boxing King Media признался, что не понимает, зачем Александру рисковать всем ради смешного гонорара.

"Я публично выражаю свою позицию. Я хочу, чтобы Усик как можно скорее ушел на пенсию. Я даже был против его боя с Дюбуа. Но хорошо, бой с Дюбуа имел смысл, чтобы стать трехкратным абсолютом. Но назовите мне одну – не две, не три – одну причину драться с Уордли. Со всем уважением к этому парню, но я думаю с точки зрения Усика. Даже деньги не являются причиной, потому что в их бою нет денег. Если только не произойдет чудо, и фокусник не прилетит на вертолете с кучей денег и не заплатит, я не знаю, 50 миллионов Усику", – заявил Красюк.

Что известно о бое Паркер – Уордли?