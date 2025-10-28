Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера по ходу 11-го раунда, когда зажал соперника к канатам и начал безжалостно избивать новозеландца. Судья вмешался в поединок, сигнализировав о досрочной победе британского боксера. После поражения Паркер оценил вероятность взять реванш у Фабио, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Будет ли реванш Паркер – Уордли?
Джозеф хотел бы сразу получить реванш против Уордли, но не сможет это сделать из-за того, что Фабио стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика.
В то же время Паркер не исключает варианта, что когда-то в будущем во второй раз выйдет в один ринг против Уордли.
Уордли показал, что является настоящим воином. Я ему желаю всего наилучшего и надеюсь когда-то на реванш. Но сейчас, к сожалению, у него уже есть большой поединок впереди, а я иду своей дорогой. Однако рассчитываю на еще один бой с Уордли,
– заявил Джозеф.
Отметим, что Уордли нанес Паркеру четвертое поражение на профи-ринге. Все фиаско новозеландец терпел в поединках против британских соперников. Всего за спиной Джозефа 36 побед (24 – нокаутом) в 40-ка встречах.
Интересно, что Александр Красюк, бывший промоутер Усика, не видит смысла украинскому абсолютному чемпиону соглашаться на поединок против Уордли. Известный функционер в комментарии Boxing King Media признался, что не понимает, зачем Александру рисковать всем ради смешного гонорара.
"Я публично выражаю свою позицию. Я хочу, чтобы Усик как можно скорее ушел на пенсию. Я даже был против его боя с Дюбуа. Но хорошо, бой с Дюбуа имел смысл, чтобы стать трехкратным абсолютом. Но назовите мне одну – не две, не три – одну причину драться с Уордли. Со всем уважением к этому парню, но я думаю с точки зрения Усика. Даже деньги не являются причиной, потому что в их бою нет денег. Если только не произойдет чудо, и фокусник не прилетит на вертолете с кучей денег и не заплатит, я не знаю, 50 миллионов Усику", – заявил Красюк.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
Еще в первых раундах казалось, что Уордли может нокаутировать Паркера, но Джозеф устоял на ногах. По ходу встречи новозеландец не только ликвидировал преимущество соперника, но и вышел по подсчетам судей вперед. Только нокаут в 11-м раунде спас Фабио.
За победный поединок Уордли заработал 500 тысяч долларов, а Паркер – два миллиона. Однако эти суммы могут возрасти благодаря проданным трансляциям боксерского шоу.
Фабио Уордли одержал свою 20-ю победу (19 – нокаутом), а также имеет одну мировую против земляка Фрейзера Кларка (данные BoxRec).