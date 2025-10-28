Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера по ходу 11-го раунду, коли затиснув суперника до канатів і почав безжально лупцювати новозеландця. Суддя втрутився у поєдинок, сигналізувавши про дострокову перемогу британського боксера. Після поразки Паркер оцінив ймовірність взяти реванш у Фабіо, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Джозеф хотів би одразу отримати реванш проти Вордлі, але не зможе це зробити через те, що Фабіо став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика.

Водночас Паркер не відкидає варіанту, що колись у майбутньому вдруге вийде в один ринг проти Вордлі.

Вордлі показав, що є справжнім воїном. Я йому бажаю всього найкращого та сподіваюся колись на реванш. Але зараз, на жаль, він уже має великий поєдинок попереду, а я йду своєю дорогою. Однак розраховую на ще один бій з Вордлі,

– заявив Джозеф.

Відзначимо, що Вордлі завдав Паркеру четвертої поразки на профі-рингу. Усіх фіаско новозеландець зазнавав у поєдинках проти британських суперників. Загалом за спиною Джозефа 36 перемог (24 – нокаутом) у 40-ка зустрічах.

Цікаво, що Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, не бачить сенсу українському абсолютному чемпіону погоджуватись на двобій проти Вордлі. Відомий функціонер у коментарі Boxing King Media зізнався, що не розуміє, навіщо Олександру ризикувати усім заради смішного гонорару.

"Я публічно висловлюю свою позицію. Я хочу, щоб Усик якомога швидше пішов на пенсію. Я навіть був проти його бою з Дюбуа. Але добре, бій з Дюбуа мав сенс, щоб стати триразовим абсолютом. Але назвіть мені одну – не дві, не три – одну причину битися з Вордлі. З усією повагою до цього хлопця, але я думаю з погляду Усика. Навіть гроші не є причиною, тому що в їхньому бою немає грошей. Якщо тільки не станеться диво, і фокусник не прилетить на гелікоптері з купою грошей і не заплатить, я не знаю, 50 мільйонів Усику", – заявив Красюк.

