Поединок был досрочно остановлен в 11-м раунде, когда Фабио Уордли зажал Джозефа Паркера у канатов и набросился избивать без остановки новозеландского соперника. Судья в ринге решил остановить избиение Паркера, сигнализировав о досрочной победе Уордли, пишет 24 Канал.

Кто виноват в поражении Паркера в бою против Уордли?

Фабио Уордли не только одержал свою юбилейную 20-ю победу на профи-ринге, но и стал соперником Александра Усика. Известные инсайдеры из США начали активно делиться своими мыслями относительно боя Паркер – Уордли и нашли виновного в поражении Джозефа.

Дэн Рафаэль и Майк Коппинджер уверены, что главным виновником поражения Джозефа стал судья в ринге. Первый инсайдер рассказал, что на момент остановки боя именно новозеландец лидировал по судейским подсчетам. По словам Рафаэля, этот рефери уже не впервые так портит бои.

Паркер лидировал по судейским запискам – 98 – 92, 96 – 94 и 95 – 95 – когда произошло то бессмысленное прекращение боя от, как всегда, ужасного Говарда Фостера, который уже много лет портит поединки,

– написал Рафаэль в своем аккаунте в соцсети Х.

Майк Коппинджер добавил в своем профиле в соцсети Х, что ему тоже не понравилось решение судьи.

"Мне не понравилось решение об остановке боя. В финальной серии первый удар лишь слегка задел, а следующие два вообще не достигли цели. Судья выбрал крайне неудачный момент для вмешательства", – написал Коппинджер.

Что известно о бое Паркер – Уордли?