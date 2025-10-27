Поединок был досрочно остановлен в 11-м раунде, когда Фабио Уордли зажал Джозефа Паркера у канатов и набросился избивать без остановки новозеландского соперника. Судья в ринге решил остановить избиение Паркера, сигнализировав о досрочной победе Уордли, пишет 24 Канал.
Стоит внимания "Его разобьют вдребезги": ветеран бокса дал эффектный прогноз на бой Усик – Уордли
Кто виноват в поражении Паркера в бою против Уордли?
Фабио Уордли не только одержал свою юбилейную 20-ю победу на профи-ринге, но и стал соперником Александра Усика. Известные инсайдеры из США начали активно делиться своими мыслями относительно боя Паркер – Уордли и нашли виновного в поражении Джозефа.
Дэн Рафаэль и Майк Коппинджер уверены, что главным виновником поражения Джозефа стал судья в ринге. Первый инсайдер рассказал, что на момент остановки боя именно новозеландец лидировал по судейским подсчетам. По словам Рафаэля, этот рефери уже не впервые так портит бои.
Паркер лидировал по судейским запискам – 98 – 92, 96 – 94 и 95 – 95 – когда произошло то бессмысленное прекращение боя от, как всегда, ужасного Говарда Фостера, который уже много лет портит поединки,
– написал Рафаэль в своем аккаунте в соцсети Х.
Майк Коппинджер добавил в своем профиле в соцсети Х, что ему тоже не понравилось решение судьи.
"Мне не понравилось решение об остановке боя. В финальной серии первый удар лишь слегка задел, а следующие два вообще не достигли цели. Судья выбрал крайне неудачный момент для вмешательства", – написал Коппинджер.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
Уордли стал соперником Усика. После победного боя Фабио прямо с ринга обратился к Александру, вызвав его на очную встречу. Соответствующее видео выложил источник DAZN Boxing.
Также британский боксер прокомментировал поединок против Джозефа Паркера.
За победный поединок Уордли заработал 500 тысяч долларов, а Паркер – два миллиона. Однако эти суммы могут вырасти благодаря проданным трансляциям боксерского шоу.
Фабио Уордли одержал свою 20-ю победу (19 – нокаутом), а также имеет одну мировую (данные BoxRec).
Зато Джозеф Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и 4 поражения в 40-ка боях.