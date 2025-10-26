Фабио Уордли в 11 раунде нокаутировал Джозефа Паркера. Британец прокомментировал свою победу над представителем Новой Зеландии, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Читайте также Офисный работник, который спарринговал с Усиком: интересные факты о Фабио Уордли
Что сказал Уордли после победы над Паркером?
Фабио Уордли заявил, что его победа звучит, как сон, но это все-таки реальная жизнь. Британский боксер заявил, что он является прямым доказательством настойчивости, страсти и того, что не нужно опускать руки.
То, чего мне не хватает в опыте, я компенсирую подбородком, сердцем и борьбой. Я не умаляю заслуги Джо, но мне не было больно. Я ставил ноги в нелепые позиции, но меня не сбили. Я уже говорил, что не являюсь самым чистым бойцом, но я делаю свою работу,
– сказал Уордли.
Ранее Фабио Уордли в интервью Boxing Scene высказался о бое с Александром Усиком. Британец сомневается в том, что украинец захочет драться против него.
"Кто знает, что может придумать его мозг, его ум, что может ему понравиться в плане бокса, или, возможно, вне его. Я знаю, что он размышлял о бое по правилам ММА или что-то подобное, я видел это в интернете. Поэтому, кто знает, как сложится его карьера в следующем году, но я надеюсь на это", – сказал боксер.
Что дальше для Уордли?
Фабио Уордли стал главным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, которым владеет Александр Усик.
Теперь Уордли должен драться с Усиком за чемпионский пояс. Однако Александр может отказаться от поединка и тогда титул перейдет к британскому боксеру.
Сергей Лапин недавно рассказал о планах Александра Усика. Директор команды украинского боксера заявил, что его подопечный будет драться с победителем боя Паркер – Уордли.