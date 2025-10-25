Фабио Уордли начал карьеру недавно и имеет хорошую серию побед. 24 канал рассказывает, что известно о британском боксере, его выступления в профессиональном ринге и личной жизни.

Как сложилась карьера Уордли?

Фабио Уордли дебютировал в профессиональном ринге в 2017 году. Британский боксер не выступал среди любителей, как многие другие бойцы.

В возрасте 22 лет Фабио Уордли покинул работу менеджером по подбору персонала и начал заниматься боксом. Британец кардинально изменил свою жизнь и сейчас успешно выступает на профессиональном ринге в супертяжелом весе.

За свою карьеру Уордли провел 19 поединков. На счету британского боксера 18 побед и ничья.

Напомним, что Фабио Уордли последний раз дрался в июне 2025 года против Джастиса Гуни. Британский боксер нокаутировал австралийца в десятом раунде поединка.

Уордли – Гуни: смотрите видео

Чем занимался Уордли, кроме бокса?

Фабио Уордли родился 18 декабря 1994 года в Ипсвиче, Великобритания. Он с самого детства занимался спортом в академии футбольного клуба Ипсвич в своем родном городе.

Однако травма помешала Уордли стать профессиональным футболистом. Британский боксер оставил футбол из-за серьезного повреждения голеностопа.

Фабио Уордли / Фото Ипсвич Таун

Что известно о татуировке Уордли?

Фабио Уордли имеет необычную татуировку на внутренней стороне левого запястья. На руке британского боксера изображен чайник.

Тату Уордли связано с пандемией COVID-19, когда как и многие семьи, семья боксера была разделена. Изображение на руке Фабио посвятил семейным "чайным вечеринкам" с близкими, которые они устраивали, после ослабления локдауна.

Как Уордли спарринговал с Усиком?

Фабио Уордли в начале своей профессиональной карьеры приезжал в Украину. Британский боксер работал в тренировочном лагере Александра Усика.

Фабио Уордли с Александром Усиком / Фото из открытых источников

Уордли был спарринг-партнером украинского чемпиона. Британец в интервью DAZN рассказывал о тренировках с Усиком.

Спарринг с ним был замечательным с точки зрения обучения, но в то же время меня буквально засыпало ударами со всех сторон. Он тогда был отличным, и сейчас он тоже замечательный,

– поделился Уордли.

Кроме того, британский боксер рассказал, чему он научился во время работы с Усиком. Фабио Уордли заявил, что самым большим уроком для него стало то, как правильно структурировать тренировочный лагерь.

Что известно о личной жизни Уордли?

Фабио Уордли не раскрывает личную жизнь. Однако известно, что британский боксер находится в отношениях с девушкой по имени Шарлотта.

В 2025 году она родила ребенка от Фабио. Британец заявил, что ценит семейные связи, а после рождения дочери у него увеличилась мотивация и вдохновение боксировать.

Кроме того, Уордли неоднократно рассказывал о своей матери. Фабио заявил, что мать является его самой большой фанаткой и главным источником вдохновения.