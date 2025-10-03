Вордлі висловився щодо поєдинку проти Паркера. Зокрема, британський боксер розповів, що робитиме у разі перемоги над новозеландським бійцем, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
Що Вордлі робитиме після бою з Паркером?
Фабіо Вордлі поділився планами після бою з Джозефом Паркером. Британський боксер битиметься за титул чемпіона світу у надважкій вазі.
Вордлі заявив, що битиметься за чемпіонський пояс WBO незалежно від того, чи збереже Олександр Усик титули, чи ні. Британець заявив, що звання чемпіона світу – це його єдина мета.
Я хочу титул чемпіона світу. Я не для того працював так наполегливо, прогресував, робив правильні маневри, вибирав правильні бої в потрібний час, щоб бути на поряд з титулом чемпіона світу, а потім не простягнути руку, щоб схопити його,
– сказав Вордлі.
Раніше Френк Воррен в інтерв'ю Boxing Scene висловився про бій між Фабіо Вордлі та Джозефом Паркером. Промоутер заявив, що це буде не поєдинок, а справжня війна.
Паркер – Вордлі: що відомо про бій?
Бій Паркер – Вордлі відбудеться 25 жовтня 2025 року. Великий вечір боксу прийматиме "O2 Arena" у Лондоні.
Переможець поєдинку зустрінеться з Олександром Усиком. Якщо український боксер відмовиться від титулу WBO – його отримає тріумфатор протистояння.
Раніше Вордлі говорив про бій з Паркером. Британець заявив, що зачепить новозеландця.