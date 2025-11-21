20 листопада 2025 року повинні були відбутись промоутерські торги щодо протистояння Даніеля Дюбуа проти Френка Санчеса. Однак в останній момент британський боксер знявся з фінального відбіркового бою IBF, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

До теми Усик може отримати несподіваного суперника: одного з боксерів він вже бив

Чому Дюбуа відмовився від бою із Санчесом?

Промоутерська компанія Queensberry Promotions, яка представляє Дюбуа, пояснила, чому "Динаміт" прийняв таке рішення. Речник заявив, що бій проти Санчеса не мав великої цінності для Даніеля, адже IBF стоїть останньою у черзі серед об'єднаних чемпіонських титулів, які належать Олександру Усику.

Окрім цього представник британця анонсував повернення Дюбуа у наступному 2026-му році, де на нього чекає декілька великих поєдинків. Конкретних суперників не було названо.

Дерека Чісору було оголошено обов’язковим претендентом на титул IBF на їхній останній конвенції, тому поєдинок із Френком Санчесом визначатиме того, хто стане наступним у черзі після Чісори. Якби Даніель погодився на цей бій, це також обмежило б його можливості з іншими організаціями,

– наголосили у промоутерській компанії.

Раніше повідомлялось, що Дюбуа втік від ще одного протистояння. Мова йде про поєдинок проти Агіта Кабаєла. Сам тимчасовий чемпіон за версією WBC розповідав в інтерв'ю ютуб-каналу Queensberry Promotions, як Даніель викликав його на бій, якого згодом сам уник.

"Він викликав мене на бій. Я сказав: "Так, я хочу битися з Даніелем Дюбуа". Тому що на цей час це найбільший бій, який я міг би провести, бо Усик був недоступний. А потім команда Даніеля відмовилась від поєдинку", – пригадував німецький боксер.

Які останні новини про Даніеля Дюбуа?