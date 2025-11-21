20 ноября 2025 года должны были состояться промоутерские торги по противостоянию Даниэля Дюбуа против Фрэнка Санчеса. Однако в последний момент британский боксер снялся с финального отборочного боя IBF, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Почему Дюбуа отказался от боя с Санчесом?

Промоутерская компания Queensberry Promotions, которая представляет Дюбуа, объяснила, почему "Динамит" принял такое решение. Представитель заявил, что бой против Санчеса не имел большой ценности для Даниэля, ведь IBF стоит последней в очереди среди объединенных чемпионских титулов, принадлежащих Александру Усику.

Кроме этого представитель британца анонсировал возвращение Дюбуа в следующем 2026-м году, где его ждет несколько крупных поединков. Конкретных соперников не было названо.

Дерек Чисора был объявлен обязательным претендентом на титул IBF на их последней конвенции, поэтому поединок с Фрэнком Санчесом будет определять того, кто станет следующим в очереди после Чисоры. Если бы Даниэль согласился на этот бой, это также ограничило бы его возможности с другими организациями,

– отметили в промоутерской компании.

Ранее сообщалось, что Дюбуа сбежал от еще одного противостояния. Речь идет о поединке против Агита Кабаела. Сам временный чемпион по версии WBC рассказывал в интервью ютуб-каналу Queensberry Promotions, как Даниэль вызвал его на бой, которого впоследствии сам избежал.

"Он вызвал меня на бой. Я сказал: "Да, я хочу драться с Даниэлем Дюбуа". Потому что в настоящее время это самый большой бой, который я мог бы провести, потому что Усик был недоступен. А потом команда Даниэля отказалась от поединка", – вспоминал немецкий боксер.

