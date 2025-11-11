Стало известно, что Усик может получить еще одного возможного оппонента. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Кто может стать претендентом на бой с Усиком?
Совсем скоро должен быть согласован бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF. И тогда в поединке встретятся Даниэль Дюбуа и Фрэнк Санчес.
Дюбуа уже владел этим титулом и проиграл его в бою с Усиком. А тогда как Санчес впервые подерется за него.
Мы готовы драться с Дюбуа, чтобы доказать, что Санчес вышел на элитный уровень. Хотя, конечно, его интересует только первый номер, абсолютный чемпион,
– сказал менеджер Санчеса.
Ранее Агит Кабаел в интервью Queensberry Promotions рассказал, что должен был драться против Даниэля Дюбуа. Однако британский боксер в последний момент отказался, хотя сам бросил вызов.
Что известно о Дюбуа и Санчесе?
Даниэль Дюбуа за свою карьеру провел 25 поединков в профи-ринге. На его счету 22 победы и 3 поражения.
Последний раз Дюбуа дрался 19 июля 2025 года против Усика. Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде.
Фрэнк Санчес за свою карьеру провел 27 боев в профессиональном ринге. За это время он одержал 23 победы и 4 ничьи.