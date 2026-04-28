Бывший чемпион мира Насим Хамед высказал мнение, что победить Усика может перспективный боксер Мозес Итаума. Об этом Хамед заявил в комментарии talkSPORT Boxing.

Что Хамед рассказал об Итауме и Усике?

52-летний британец фактически повторил свою точку зрения, которую выразил несколько недель назад. По его словам, Итаума способен победить кого-либо в боксе, однако эксперт отметил, что ему еще рано сражаться с опытным Усиком.

Победит ли Итаума Усика прямо сейчас? Пока у него не хватает опыта, но если вы нажмете на меня, то я все равно скажу, что Мозес способен победить любого,

– сказал Хамед.

Кроме того, эксчемпион не верит, что встреча Усика и Итаумы состоится. Эксперт подчеркнул, что в проведении этого поединка нет никакого смысла.

В конце концов, Хамед признался, почему симпатизирует Мозесу. Дело в том, что во время встречи в Саудовской Аравии Итаума сказал Насиму, что тот является его любимым бойцом.

Возможно ли бой Усика против Итаумы?

21-летний Итаума в конце марта стал на шаг ближе к поединку с Усиком после того, как нокаутировал Джермейна Франклина. После победы президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливери рекомендовал назначить Мозеса официальным претендентом на титул WBO.

Более того, сам британец заявил, что хочет провести бой против Хрговича или Усика. Однако украинский спортсмен четко отметил, что их противостояние не состоится.

Он отказывается от поединка с Мозесом, объясняя это тем, что не хочет сломать карьеру молодого бойца. В ответ британец обвинил украинца в злоупотреблении властью, хотя и признал, что Усик благодаря своим достижениям в боксе имеет право определять, с кем драться.

К сведению. Следующий бой Усика состоится 23 мая против кикбоксера Рико Верховена. Спортсмен из Украины будет защищать титул чемпиона по линии WBC.

Что известно об Итауме и готов ли он к бою с Усиком?