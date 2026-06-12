По данным этого рейтинга можно легко выяснить, кто является лучшим боксером в истории Украины, сообщает 24 Канал. Что интересно, Александр Усик в этом рейтинге только на третьем месте.

Важно Сможет ли Верховен взять реванш у Усика: промоутер дал четкий прогноз

Кто лучший боксер Украины?

Рейтинг BoxRec учитывает победы, поражения, нокдауны, раунды и уровень соперников. Результат такого подсчета вывел на первое место в рейтинге всех украинских боксеров за всю историю Владимира Кличко, с его рекордом 69 боев, 64 победы, из которых 53 нокаутом, и 5 поражений.

На втором месте рейтинга брат Владимира – Виталий Кличко. Александр Усик лишь на третьем месте. На четвертой строчке расположил неоднозначный и во многом скандальный для Украины боксер Василий Ломаченко, который все же был одним из лучших боксеров в своем дивизионе.

Какие главные заслуги Владимира Кличко?

Владимир Кличко начал разрывать боксерские ринги еще в 90-х годах прошлого века. В 1996 году он взял золото Олимпийских игр в Атланте. В профессиональном же боксе он запомнился абсолютным доминированием в супертяжелом весе.

В частности, Кличко-младший удерживал чемпионские пояса WBO, IBF, IBO и WBA в течение 12 лет, а если быть точнее в течение 4382 дней, что является абсолютным рекордом. Всего украинец провел 29 поединков за звание чемпиона мира.

Чем Владимир Кличко занимается сейчас?