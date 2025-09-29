На кону будет стоять право подраться с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту, чтобы спрогнозировать финальный результат противостояния Джозеф Паркер – Фабио Уордли.

К теме "Будет настоящая война": известный промоутер рассказал, как завершится бой Паркер – Уордли

Какой прогноз на бой Паркер – Уордли сделал искусственный интеллект?

ИИ выделил сильные и слабые стороны обоих боксеров.



Сильные стороны Паркера и Уордли / Скриншот с ChatGPT

Среди слабых сторон Паркера, по мнению ИИ, есть меньшая мощность, чем у его следующего соперника. Джозеф может попасть в плохую ситуацию, если Уордли быстро переведет в ближний бой. Также искусственный интеллект отметил возраст новозеландца (33 года), что может сказаться на скорости атак.

По Уордли, то Фабио, по мнению ИИ, имеет меньше опыта против топовых соперников, что может оказать на него психологическое давление. Британского боксера может не хватить на всю дистанцию поединка. Также британцу следует избегать прессинга от Паркера, контролировать дистанцию и темп.

Искусственный интеллект считает, что победителем противостояния 25 октября в Лондоне станет Джозеф Паркер – из-за большего опыта, лучшее тактическое мастерство и способность выдерживать "ударный натиск".

Вероятно, что Паркер будет работать на дистанции, использовать джеб, задавать темп боя и избегать близкой битвы до середины поединка. Уордли же будет пытаться сразу броситься на оппонента с жесткими ударами, быть агрессивным. Не исключено, что такой его стиль "все или ничего" будет от Фабио в ранней раундах боя.

Очень низкая вероятность того, что Фабио сможет поймать новозеландца нокаутом.

Вероятность победы обоих боксеров:

Джозеф Паркер – около 70-80 процентов;

Фабио Уордли – ориентировочно 20-30 процентов.

Ранее Sky Sports цитировало слова Паркера относительно человека, от которого зависит его встреча с Усиком.

"Этот бой возможен, но все зависит от того, кого Усик захочет выбрать. А пока я просто сосредотачиваюсь на том, кто передо мной, и наслаждаюсь процессом. Если мне представится такая возможность (провести бой с Усиком – прим.), я чувствую, что смогу показать что-то другое", – рассказывал Паркер.

Интересно, что источник Bloody Elbow цитировал слова промоутера Эдди Хирн, который объяснял, почему окончательно может сорваться бой Паркера против Усика. Известный функционер рассказал, что у украинца может не появиться мотивация на такой поединок, который не принесет больших денег.

Зато промоутер Фрэнк Уоррен отметил важность боя против Паркера для Уордли. По его мнению, именно Фабио может стать следующим обладателем пояса WBO в хевивейте.

Что известно о статистике Паркера и Уордли?