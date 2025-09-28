Фрэнк Уоррен рассказал, что этот поединок будет знаковым для Фабио Уордли. По словам промоутера, бой против Александра Усика может быть для британского боксера возможностью стать первым, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Кто может стать обладателем титула WBO, которым владеет Усик?

Впереди у Уордли бой против Джозефа Паркера, на кону которого будет стоять право подраться с непобедимым украинцем.

Усик дерется дважды в год, Уордли четвертый в очереди на бой за титул, поэтому он должен был ждать два года, прежде чем получите шанс. Сейчас Фабио в одном поединке от боя с Усиком. Он видит в этом возможность стать первым – все или ничего. Победитель получит бой с Усиком, или же Александр освободит титул. В таком случае британец станет чемпионом, если одолеет Паркера,

– сказал Уоррен.

Что известно о бое Паркер – Уордли?