Фрэнк Уоррен рассказал, что этот поединок будет знаковым для Фабио Уордли. По словам промоутера, бой против Александра Усика может быть для британского боксера возможностью стать первым, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.
Кто может стать обладателем титула WBO, которым владеет Усик?
Впереди у Уордли бой против Джозефа Паркера, на кону которого будет стоять право подраться с непобедимым украинцем.
Усик дерется дважды в год, Уордли четвертый в очереди на бой за титул, поэтому он должен был ждать два года, прежде чем получите шанс. Сейчас Фабио в одном поединке от боя с Усиком. Он видит в этом возможность стать первым – все или ничего. Победитель получит бой с Усиком, или же Александр освободит титул. В таком случае британец станет чемпионом, если одолеет Паркера,
– сказал Уоррен.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
- Паркер – обязательный претендент по линии WBO. Джозеф должен был подраться с Усиком, если бы Александр не попросил отсрочить переговоры по данному бою. В WBO пошли на встречу украинскому "абсолюту".
- Поэтому новозеландцу назначили поединок против Фабио Уордли.
- Sky Sports цитировало слова Паркера относительно человека, от которого зависит его встреча с Усиком.
- Поединок Паркер – Уордли состоится 25 октября в Лондоне (Великобритания).
- Паркер последний раз выходил в ринг в феврале 2025-го, когда легко нокаутировал Мартина Баколе. За его спиной 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях в 39-ти поединках.
- Зато Уордли провел на профи-ринге 19 побед (18 – нокаутом) и одна ничья в 19-ти боях.