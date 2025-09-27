Джозеф Паркер вспомнил слова Александра Усика, что следующий его бой станет прощальным. Новозеландец уверен, что у непобедимого украинца еще есть сил больше, чем на одно противостояние, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Почему Усик в свои 38 лет показывает высокий результат?
Временный чемпион мира вспомнил победный реванш Усика против Даниэля Дюбуа. Паркер рассказал, благодаря чему Александр в уже солидном возрасте продолжает побеждать.
Усик говорит, что проведет только один бой, но я уверен: учитывая его тренировки и отношение к своему телу, у него еще много сил. Это видно по его последним поединкам. Он выглядел мощнее, бил жестко и нокаутировал Дюбуа. Знаете, почему Усик дальше побеждает всех? В 38 лет Александр демонстрирует идеальную форму благодаря правильному подходу к подготовке,
– заявил Паркер.
Отметим, что Усику приписывают целую гору потенциальных соперников. Среди них Фабио Уордли. Британский боксер уже выразил свою готовность на бой против Александра.
Что известно о потенциальной битве Усик – Паркер?
- Усик должен был подраться против Паркера после победы над Дюбуа.
- Однако украинец попросил отсрочить переговоры о бое из-за давней травмы спины. В WBO пошли на встречу.
- Паркеру назначили поединок против Фабио Уордли, на кону которого будет право подраться с непобедимым боксером из Украины.
- Издание Boxing Scene цитировало слова Джозефа о сопернике, который может дать достойный бой Усику.