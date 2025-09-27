Джозеф Паркер пригадав слова Олександра Усика, що наступний його бій стане прощальним. Новозеландець впевнений, що у непереможного українця ще є сил більше, аніж на одне протистояння, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Чому Усик у свої 38 років показує високий результат?

Тимчасовий чемпіон світу пригадав переможний реванш Усика проти Даніеля Дюбуа. Паркер розповів, завдяки чому Олександр у вже солідному віці продовжує перемагати.

Усик каже, що проведе лише один бій, але я впевнений: зважаючи на його тренування та ставлення до свого тіла, у нього ще багато сил. Це видно з його останніх поєдинків. Він виглядав потужнішим, бив жорстко та нокаутував Дюбуа. Знаєте, чому Усик далі перемагає всіх? У 38 років Олександр демонструє ідеальну форму завдяки правильному підходу до підготовки,

– заявив Паркер.

Відзначимо, що Усику приписують цілу гору потенційних суперників. Серед них Фабіо Вордлі. Британський боксер вже висловив свою готовність на бій проти Олександра.

Що відомо про потенційну битву Усик – Паркер?