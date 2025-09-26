Джозеф Паркер назвав боксера, з яким хотів би зустрітися, окрім Олександра Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також Джошуа – Ф'юрі: чому не відбудеться битва легенд британського боксу

З ким хоче побитися Паркер?

Джозеф Паркер наголосив, що бій з Олександром Усиком є вершиною його мрій у боксі. Проте у нього не відбулася ще чимала кількість великих поєдинків, які він хотів би провести.

Паркер зазначив, що не бився з Агітом Кабаєлом та Філіпом Хрговичем. Джозеф також заявив, що хоче побитися з британським боксером Даніелем Дюбуа, оскільки їх бій не відбувся 22 лютого через травму "Динаміта".

У нас залишилися незавершені справи з Дюбуа, і якщо він хоче провести цей бій – ми точно можемо це зробити. Немає сенсу уникати поєдинків. Кого б проти мене не поставили — я прийму виклик. Очевидно, я вже близький до бою за титул чемпіона світу, але я не хочу просто сидіти і чекати,

– сказав Паркер.

Раніше Bild повідомляв про те, що Агіт Кабаєл визначився з датою наступного бою. Німецький боксер битиметься в Обергаузені – 10 січня 2026 року. Ім'я суперника наразі невідоме.

Що відомо про Джозефа Паркера?