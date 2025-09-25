Бен Девісон, тренер Ентоні Джошуа, висловився, чи реальний бій між його підопічним та Тайсоном Ф'юрі. Фахівець оцінив можливості проведення бою, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Чому Джошуа не битиметься з Ф'юрі?

Бен Девісон вважає, що наразі немає підстав для проведення бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Тренер британського боксера назвав причину, чому бій може не відбутися.

У мене немає відповіді, чи відбудеться бій Джошуа проти Ф'юрі. Ф'юрі вже майже рік як завершив кар'єру, а Джошуа не бився більше року і програв останній бій. Так що все виглядає не дуже перспективно. Шкода буде, якщо бій так і не відбудеться,

– сказав Девісон.

Раніше Boxing Scene повідомляв, з ким проведе наступний бій Ентоні Джошуа. Ей Джей зустрінеться з Тоні Йокою. Орієнтовна дата поєдинку – лютий 2025 року.

Що відомо про Джошуа та Ф'юрі?