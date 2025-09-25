Бен Дэвисон, тренер Энтони Джошуа, высказался, реален ли бой между его подопечным и Тайсоном Фьюри. Специалист оценил возможности проведения боя, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.
Почему Джошуа не будет драться с Фьюри?
Бен Дэвисон считает, что пока нет оснований для проведения боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Тренер британского боксера назвал причину, почему бой может не состояться.
У меня нет ответа, состоится ли бой Джошуа против Фьюри. Фьюри уже почти год как завершил карьеру, а Джошуа не дрался больше года и проиграл последний бой. Так что все выглядит не очень перспективно. Жаль будет, если бой так и не состоится,
– сказал Дэвисон.
Ранее Boxing Scene сообщал, с кем проведет следующий бой Энтони Джошуа. Эй Джей встретится с Тони Йокой. Ориентировочная дата поединка – февраль 2025 года.
Что известно о Джошуа и Фьюри?
Энтони Джошуа в последний раз дрался осенью 2024 года. Британский боксер проиграл земляку Даниэлю Дюбуа, оказавшись в нокауте в пятом раунде поединка.
Тайсон Фьюри в декабре 2024 года во второй раз проиграл Александру Усику. А в начале 2025 года объявил о завершении карьеры.
