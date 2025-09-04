Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа близок к завершению карьеры. Промоутер признался, когда бывший чемпион мира покинет бокс, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Когда Джошуа завершит карьеру?

Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа завершит карьеру в случае поражения в следующем поединке. Если британец победит, то, вероятно, покинет профессиональный ринг в 2027 году.

Все зависит от результатов бывшего чемпиона мира. Хирн также отметил, что всегда говорил о том, что Эй Джей покинет бокс в 2026 году, но из-за задержек, это произойдет на год позже.

От него ожидают победы в этом бою. Если это будет Фьюри или Усик, или Дюбуа, кто бы это ни был, любое поражение заставит его серьезно задуматься о своем положении. Он хочет участвовать в больших боях, но просто хочет быть уверенным, что готов к этим боям, когда они состоятся,

– сказал Хирн.

Напомним, что последний раз Энтони Джошуа дрался в сентябре 2024 года. Тогда британский боксер уступил Даниэлю Дюбуа, оказавшись в нокауте в пятом раунде поединка на "Уэмбли" в Лондоне.

Что известно о Джошуа?