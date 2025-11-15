Бій Ентоні Джошуа – Джейк Пол запланований на 19 грудня 2025 року. Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі прокоментував можливе протистояння, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News Online.

Що сказав Ф'юрі про бій Джошуа – Пол?

"Циганський король" впевнений у перемозі боксера-блогера. Тайсон вважає, що Пол-молодший просто вирубає Ей Джея у рингу. На думку Ф'юрі, 36-річний Джошуа вже вичерпав себе як боксер.

Я не знаю, чи можна це вважати розігрівочним поєдинком. Думаю, що Джейк Пол вирубає його. Як на мене, Джошуа уже вичерпав себе як боксер, тоді як Джейк Пол набирає обертів. Мені подобається його новий вигляд у хевівейті – трохи повненький, масивний, він рухається в правильному напрямку,

– сказав Ф'юрі.

Відзначимо, що Майк Коппінджер додав, що бій Джошуа – Пол не буде виставковим. Раніше цей інсайдер повідомляв, що ймовірну битву транслюватиме Netflix.

Водночас видання GiveMeSport, розкрило можливий заробіток Джошуа за бій проти Пола-молодшого. Начебто Ентоні може заробити 100 мільйонів фунтів.

Що відомо про ймовірний бій Джошуа – Пол?

Промоутер Едді Хірн заявляв, що у Джошуа дуже низькі шанси повернутись у ринг ще до кінця 2025 року. Востаннє Ентоні боксував ще у вересні 2024-го, коли доволі несподівано легко був нокаутований Даніелем Дюбуа.

Цікаво, що у команді Дюбуа запевнили, що Даніель готовий дати реванш Ей Джею.

Наразі 36-річний Джошуа, який вже рік не боксує, має 28 звитяг (25 – нокаутом) та 4 поразки (дані BoxRec).

Нагадаємо, що у Джейка зірвався виставковий бій проти Джервонти Девіса, якого звинуватили у домашньому насильстві. Тому востаннє Пол виходив у ринг наприкінці червня 2025-го, коли здолав за рішенням суддів Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. За спиною Джейка 12 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка у професіоналах.

Раніше аналітик Гарет Девіс в інтерв'ю Seconds Out припустив, скільки боїв залишилось провести Джошуа до відходу на пенсію. Експерт наголосив на великій перерві Ентоні без офіційних поєдинків.

"Це довгий час у його віці після того, через що він пройшов. Тож, я думаю, що у нього залишилося два бої: розминка і Тайсон Ф’юрі", – зауважив Девіс.