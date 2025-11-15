Бой Энтони Джошуа – Джейк Пол запланирован на 19 декабря 2025 года. Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри прокомментировал возможное противостояние, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News Online.

Что сказал Фьюри о бое Джошуа – Пол?

"Цыганский король" уверен в победе боксера-блогера. Тайсон считает, что Пол-младший просто вырубит Эй Джея в ринге. По мнению Фьюри, 36-летний Джошуа уже исчерпал себя как боксер.

Я не знаю, можно ли это считать разогревающим поединком. Думаю, что Джейк Пол вырубит его. Как по мне, Джошуа уже исчерпал себя как боксер, тогда как Джейк Пол набирает обороты. Мне нравится его новый вид в хевивейте – немного полноватый, массивный, он движется в правильном направлении,

– сказал Фьюри.

Отметим, что Майк Коппинджер добавил, что бой Джошуа – Пол не будет выставочным. Ранее этот инсайдер сообщал, что вероятную битву будет транслировать Netflix.

В то же время издание GiveMeSport, раскрыло возможный заработок Джошуа за бой против Пола-младшего. Вроде бы Энтони может заработать 100 миллионов фунтов.

Что известно о вероятном бое Джошуа – Пол?

Промоутер Эдди Хирн заявлял, что у Джошуа очень низкие шансы вернуться на ринг еще до конца 2025 года. Последний раз Энтони боксировал еще в сентябре 2024-го, когда довольно неожиданно легко был нокаутирован Даниэлем Дюбуа.

Интересно, что в команде Дюбуа заверили, что Даниэль готов дать реванш Эй Джею.

Сейчас 36-летний Джошуа, который уже год не боксирует, имеет 28 побед (25 – нокаутом) и 4 поражения (данные BoxRec).

Напомним, что у Джейка сорвался выставочный бой против Джервонты Дэвиса, которого обвинили в домашнем насилии. Поэтому последний раз Пол выходил в ринг в конце июня 2025-го, когда одолел по решению судей Хулио Сезара Чавеса-младшего. За спиной Джейка 12 побед (7 – нокаутом) и одно поражение в профессионалах.

Ранее аналитик Гарет Дэвис в интервью Seconds Out предположил, сколько боев осталось провести Джошуа до ухода на пенсию. Эксперт отметил большой перерыв Энтони без официальных поединков.

"Это долгое время в его возрасте после того, через что он прошел. Поэтому, я думаю, что у него осталось два боя: разминка и Тайсон Фьюри", – заметил Дэвис.