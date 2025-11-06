По словам Александра Красюка, битва взглядов является чрезвычайно важной частью перед поединком. Промоутер вспомнил, как Александр Усик и Тайсон Фьюри в течение 12 минут смотрели в глаза друг другу, передает 24 Канал со ссылкой на Okay Eva.

Красюк заверил, что в битве взглядов часто побеждает тот, за кем остается психологическое преимущество. Александр сравнил очную дуэль с битвой нервов. По мнению промоутера, когда боксеры смотрят друг в другу в глаза, то можно увидеть все, что они скрывают.

Александр Красюк признался, что перед реваншем чувствовал, что Фьюри имеет преимущество над Усиком, пока боксеры не сошлись в дуэли взглядов.

На реванше Усика с Фьюри бой взглядов длился 12 минут – такого еще не было. Тайсон очень серьезно готовился: отказался от алкоголя, общения с семьей, полностью погрузился в подготовку. До этого момента я понимал, что Фьюри имеет преимущество и победит. Но во время битвы взглядов все стало ясно – когда Тайсон отвел глаза и сорвался, стало видно, что напряжение сломало его. В тот момент я понял: Усик уже победил психологически,

– рассказал Красюк.

Напомним, что Усик дважды одолел Фьюри по решению судей в 2024-м году. Это были дебютные поражения в профессиональной карьере Тайсона, после которых он решил в очередной раз уйти на пенсию, которой наслаждается до сих пор.

Интересно, что в СМИ есть немало разговоров о вероятной трилогии Усика против Фьюри. Вроде бы именно третий бой против украинца убедит Тайсона вернуться в профи-ринг. Однако сам "Цыганский король" удивил заявлением, как большой гонорар за этот третий возможный поединок может негативно повлиять на его детей.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас в комментарии talkSPORT высказал свое мнение относительно вероятной трилогии в противостоянии Усик – Фьюри. Представитель абсолютного чемпиона несколько соглашается с мнением британца.

"Не знаю. Надо посмотреть на ситуацию – что будет доступно. Он уже дважды победил Фьюри. Но действительно ли фанаты этого хотят? Это вопрос не ко мне, а к ним. Заполнят ли они стадион? Посмотрим. Тайсон говорил, что хочет драться, но действительно ли это так? Мой парень готов, он тренируется и никогда не заявлял о завершении карьеры. С Фьюри никогда не знаешь – сегодня он говорит, что завершает, завтра – что возвращается, а потом снова передумывает. Мы будем двигаться дальше, но только с тем, что будет реальным и конкретным", – заявил Климас.

