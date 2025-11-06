По словам Александра Красюка, битва взглядов является чрезвычайно важной частью перед поединком. Промоутер вспомнил, как Александр Усик и Тайсон Фьюри в течение 12 минут смотрели в глаза друг другу, передает 24 Канал со ссылкой на Okay Eva.
Как Усик победил Фьюри еще до реванша?
Красюк заверил, что в битве взглядов часто побеждает тот, за кем остается психологическое преимущество. Александр сравнил очную дуэль с битвой нервов. По мнению промоутера, когда боксеры смотрят друг в другу в глаза, то можно увидеть все, что они скрывают.
Александр Красюк признался, что перед реваншем чувствовал, что Фьюри имеет преимущество над Усиком, пока боксеры не сошлись в дуэли взглядов.
На реванше Усика с Фьюри бой взглядов длился 12 минут – такого еще не было. Тайсон очень серьезно готовился: отказался от алкоголя, общения с семьей, полностью погрузился в подготовку. До этого момента я понимал, что Фьюри имеет преимущество и победит. Но во время битвы взглядов все стало ясно – когда Тайсон отвел глаза и сорвался, стало видно, что напряжение сломало его. В тот момент я понял: Усик уже победил психологически,
– рассказал Красюк.
Напомним, что Усик дважды одолел Фьюри по решению судей в 2024-м году. Это были дебютные поражения в профессиональной карьере Тайсона, после которых он решил в очередной раз уйти на пенсию, которой наслаждается до сих пор.
Интересно, что в СМИ есть немало разговоров о вероятной трилогии Усика против Фьюри. Вроде бы именно третий бой против украинца убедит Тайсона вернуться в профи-ринг. Однако сам "Цыганский король" удивил заявлением, как большой гонорар за этот третий возможный поединок может негативно повлиять на его детей.
Менеджер украинского боксера Эгис Климас в комментарии talkSPORT высказал свое мнение относительно вероятной трилогии в противостоянии Усик – Фьюри. Представитель абсолютного чемпиона несколько соглашается с мнением британца.
"Не знаю. Надо посмотреть на ситуацию – что будет доступно. Он уже дважды победил Фьюри. Но действительно ли фанаты этого хотят? Это вопрос не ко мне, а к ним. Заполнят ли они стадион? Посмотрим. Тайсон говорил, что хочет драться, но действительно ли это так? Мой парень готов, он тренируется и никогда не заявлял о завершении карьеры. С Фьюри никогда не знаешь – сегодня он говорит, что завершает, завтра – что возвращается, а потом снова передумывает. Мы будем двигаться дальше, но только с тем, что будет реальным и конкретным", – заявил Климас.
Что известно о противостоянии Усик – Фьюри?
Ранее Тайсон анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель 2026 года на лондонском "Уэмбли". Однако этот анонс оказался полной ложью.
Впоследствии Фьюри пытался спровоцировать украинца на эмоции, выкладывая скандальные видео с Усиком. Александр никак не отреагировал на провокации британца.
Директор команды украинского боксера Сергей Лапин в интервью The Ring тоже уверял, что не видит смысла в проведении такой трилогии. Ведь Александр уже дважды побеждал "Цыганского короля".
В то же время промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен уверен, что Усику стоит в третий раз выйти в ринг против Тайсона.