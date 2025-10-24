Тайсон Фьюри откровенно рассказал, имел ли личный разговор с Александром Усиком после лобового реванша. По словам британского бывшего боксера, он не говорил с Усиком после второго боя, но уверен, что Александр не против в третий раз подраться против него, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал FurociTV.

Готов ли Фьюри в третий раз подраться с Усиком?

"Цыганский король" искренне рассказал, что не видит смысла проведения третьего поединка против непобедимого боксера из Крыма. Фьюри добавил, что даже большой гонорар никак положительно не повлияет на его жизнь или его семьи. В то же время Тайсон отметил, как большие деньги негативно повлияют на его наследников.

Я не разговаривал с Усиком после реванша, но знаю, что он говорил что-то хорошее, даже не отрицательное – что он не против третьего поединка. Конечно, мы оба получили бы большой гонорар, но зачем мне это нужно? Если вы дадите мне еще 100 миллионов – что я с ними буду делать? Это не изменит ни моей жизни, ни жизни моих детей, ни жизни моих внуков. Это просто сделает их развращенными и испорченными людьми,

– заявил Тайсон.

В то же время менеджер украинского боксера Эгис Климас в комментарии talkSPORT высказал свое мнение относительно вероятной трилогии в противостоянии Усик – Фьюри. Представитель абсолютного чемпиона несколько соглашается с мнением британца.

"Не знаю. Надо посмотреть на ситуацию – что будет доступно. Он уже дважды победил Фьюри. Но действительно ли фанаты этого хотят? Это вопрос не ко мне, а к ним. Заполнят ли они стадион? Посмотрим. Тайсон говорил, что хочет драться, но действительно ли это так? Мой парень готов, он тренируется и никогда не заявлял о завершении карьеры. С Фьюри никогда не знаешь – сегодня он говорит, что завершает, завтра – что возвращается, а потом снова передумывает. Мы будем двигаться дальше, но только с тем, что будет реальным и конкретным", – заявил Климас.

Что известно о противостоянии Усик – Фьюри?