Фрэнк Уоррен вспомнил предыдущие два боя Александра Усика против Тайсона Фьюри. Промоутер считает, что в одном из них, речь шла о первом бое, Тайсону просто не повезло, что он не победил по решению судей. Уоррен отметил, что такие противостояния готов просматривать целый день, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал talkSPORT.

К теме "Точно не будет сидеть": известно, кто из боксеров заставит вернуться Фьюри на ринг

Почему Усику нужно провести трилогию с Фьюри?

По словам известного промоутера, Усик нужно еще раз выйти в ринг против "Цыганского короля", чтобы заработать целую кучу денег. Тайсон также имеет мотивацию по трилогии с Александром, чтобы отомстить за два подряд поражения в 2024-м году.

Это денежный бой. Посмотрите на варианты Усика в настоящее время, когда он должен драться со всеми этими обязательными претендентами. Вот на каком этапе он сейчас. Он заслуживает и должен заработать все деньги, которые может получить от боев, независимо от того, будет ли он защищать свои титулы, или откажется от них – мы этого не знаем, но его интересуют только денежные бои. И я понимаю, что в его возрасте большой денежный бой – это поединок между ним и Тайсоном,

– сказал Уоррен.

Ранее Фрэнк уже высказывался о возможности третьего боя Усика против Фьюри. Слова промоутера цитировало издание Sky Sports.

"Третий поединок против Усика может действительно заинтересовать Фьюри. Они провели два невероятных поединка высокого качества. Мне безразлично, кто и что считает, это были близкие бои. Думаю, фанаты бокса не против посмотреть еще один бой между ними", – говорил Уоррен.

Что известно о следующем бое Усика?