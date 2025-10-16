Фрэнк Уоррен высказался о возвращении Тайсона Фьюри в профи-ринг. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Когда Фьюри вернется в бокс?

Промоутер заявил, что Тайсон Фьюри должен сесть и подтвердить намерения вернуться в бокс. Фрэнк Уоррен отметил, что он будет рад объявить о возвращении британца на ринг.

Уоррен признался, что Фьюри дал ему понять о том, что хочет продолжать. Кроме того, промоутер высказался о возможном бое с Джошуа и о том, с кем на самом деле хочет драться "Цыганский король".

Может и так. Сейчас много говорят о Джошуа, о том, что он, возможно, проведет разогревающий бой, поэтому Фьюри точно не будет сидеть, сложа руки. Бой, который он действительно хочет – это еще один поединок с господином Усиком. Он действительно этого хочет. А те бои были замечательными, очень напряженными и близкими. Я бы с удовольствием посмотрел это снова,

– рассказал Уоррен.

Отметим, что ранее Фьюри в своем инстаграме анонсировал третий бой с Усиком. Он даже написал дату поединка против абсолютного чемпиона мира – 18 апреля 2026 года на "Уэмбли".

Что известно об Усике и Фьюри?