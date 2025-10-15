Глава промоутерской компании Top Rank верит, что в ближайшее время Александр Усик определится, что ему делать с полученными титулами. Фрэнк Уоррен добавил, что абсолютный чемпион мира в хевивейте всегда прислушивался ко всем просьбам промоутеров и организаций, а теперь пришло их время ждать решения украинского боксера, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Стоит внимания Известный боксер позарился на бой с Усиком: ранее он бросил вызов Джошуа

Что сказал Уоррен о перерыве в выступлениях Усика?

Уоррен заверил, что никто не собирается силой забирать пояса у Усика. В то же время отметил, что есть установленные правила обязательных претендентов и защиты поясов. По словам промоутера, Джозеф Паркер или Фабио Уордли в очном бою определят соперника Александра.

Никто не знает, что собирается делать Усик. Мы ждем. Но это лишь его выбор. Он всегда делал то, что от него просили, и мы должны относиться к Усику и его выбору с уважением. Думаю, его все уважают в мире бокса. Мы не говорим о том, что отберем у Усика титулы. Однако есть правила обязательных претендентов и защиты своих титулов. Паркер или Уордли должны стать соперником Усика,

– заявил промоутер.

К слову. Бой Паркер – Уордли запланирован на 25 октября 2025 года на арене О2 в Лондоне. Ранее Уоррен сообщал, что что на кону противостояния будет стоять право с непобедимым украинцем.

Интересно, что Паркер сделал громкое заявление о возможной битве против Усика. Новозеландец заговорил о вероятной победе в бою над украинцем.

"Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной", – процитировало слова Паркера авторитетный журнал The Ring.

Последние новости об Александре Усике?