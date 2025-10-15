Оппонентом Александра Усика может стать любой. Гвидо Вианелло высказался относительно боя против абсолютного чемпиона мира в королевском весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Что сказал Вианелло о бое с Усиком?

Неизвестно, сколько поединков еще проведет Александр Усик в профессиональном ринге. В любой момент украинский боксер может завершить карьеру и повесить перчатки на гвоздь.

Гвидо Вианелли заявил, что несмотря на то, что Усик обязали драться с победителем Паркер – Уордли, он бы хотел встретиться с украинским чемпионом. Итальянский боксер сказал, что считает его лучшим в мире, и поэтому хотел бы подраться с ним.

Поэтому, я думаю, что до этого боя остался еще год, но, конечно, если Усик победит меня, я тоже буду ценить это. Я тоже готов драться с Усиком,

– сказал Вианелло.

Ранее в интервью Boxing Scene Гвидо Вианелло выступил с заявлением относительно Энтони Джошуа. Итальянский боксер бросил вызов бывшему чемпиону мира из Великобритании.

Теперь я хочу большое имя. Хотите знать какое? Энтони Джошуа. Да, я хочу с ним драться. Хочу, чтобы он стоял передо мной в Колизее. Давай подеремся здесь, в Риме, или в Лондоне – неважно, – сказал боксер.

Что говорят об Усике в боксерском сообществе?