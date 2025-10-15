Опонентом Олександра Усика може стати будь-хто. Гвідо Віанелло висловився щодо бою проти абсолютного чемпіона світу у королівській вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Що сказав Віанелло про бій з Усиком?

Невідомо, скільки поєдинків ще проведе Олександр Усик у професійному ринзі. У будь-який момент український боксер може завершити кар'єра та повісити рукавички на цвях.

Гвідо Віанеллі заявив, що попри те, що Усик зобов'язали битися з переможцем Паркер – Вордлі, він би хотів зустрітися з українським чемпіоном. Італійський боксер сказав, що вважає його найкращим у світі, і тому хотів би побитися з ним.

Тож, я думаю, що до цього бою залишився ще рік, але, звичайно, якщо Усик переможе мене, я теж цінуватиму це. Я теж готовий битися з Усиком,

– сказав Віанелло.

Раніше в інтерв'ю Boxing Scene Гвідо Віанелло виступив з заявою щодо Ентоні Джошуа. Італійський боксер кинув виклик колишньому чемпіону світу з Великої Британії.

Тепер я хочу велике ім'я. Хочете знати яке? Ентоні Джошуа. Так, я хочу з ним битись. Хочу, щоб він стояв переді мною в Колізеї. Давай поб'ємось тут, у Римі, або в Лондоні – неважливо, – сказав боксер.

Що говорять про Усика у боксерській спільноті?