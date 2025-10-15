Опонентом Олександра Усика може стати будь-хто. Гвідо Віанелло висловився щодо бою проти абсолютного чемпіона світу у королівській вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.
Читайте також IBF покарала потенційного суперника Усика: чому Ітауму викинули з Топ-10 рейтингу супертяжів
Що сказав Віанелло про бій з Усиком?
Невідомо, скільки поєдинків ще проведе Олександр Усик у професійному ринзі. У будь-який момент український боксер може завершити кар'єра та повісити рукавички на цвях.
Гвідо Віанеллі заявив, що попри те, що Усик зобов'язали битися з переможцем Паркер – Вордлі, він би хотів зустрітися з українським чемпіоном. Італійський боксер сказав, що вважає його найкращим у світі, і тому хотів би побитися з ним.
Тож, я думаю, що до цього бою залишився ще рік, але, звичайно, якщо Усик переможе мене, я теж цінуватиму це. Я теж готовий битися з Усиком,
– сказав Віанелло.
Раніше в інтерв'ю Boxing Scene Гвідо Віанелло виступив з заявою щодо Ентоні Джошуа. Італійський боксер кинув виклик колишньому чемпіону світу з Великої Британії.
Тепер я хочу велике ім'я. Хочете знати яке? Ентоні Джошуа. Так, я хочу з ним битись. Хочу, щоб він стояв переді мною в Колізеї. Давай поб'ємось тут, у Римі, або в Лондоні – неважливо, – сказав боксер.
Що говорять про Усика у боксерській спільноті?
Малік Скотт назвав боксера, який може побитися з Олександром Усиком. Американський тренер зазначив, що це Деонтей Вайлдер або Енді Руїз, які у січні проведуть бій.
Френк Воррен висловився про можливу трилогію Усик – Ф'юрі. Промоутер не сумнівається у можливості провести третій бій між українським боксером та британцем.
Бернд Бенте розповів, чи реальний бій Олександра Усика у Києві. Колишній менеджер Кличків зруйнував мрію абсолютного чемпіона світу.
Джозеф Паркер висловився про бій з Олександром Усиком. Новозеландський боксер зробив зухвалу заяву щодо поєдинку з українським "Королем хевівейту".