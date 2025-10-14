В IBF вдались до жорстких покарань. Одразу двоє боксерів постраждали від оновлень рейтингу хевівейту, передає 24 Канал.
Які зміни відбулись у рейтингу IBF у суперважкій вазі?
Мова йде про регрес позицій Мозеса Ітауми та Афе Аджагби. Обидва боксери повинні були зійтись в очному бою за право стати обов'язковим претендентом для Олександра Усика. Однак обидва бійці відмовились від цієї ідеї та у підсумку покинули топ-10 рейтингу найкращих супертяжів за версією IBF.
Ітаума опустився із 5-го на 11-те місце, а Аджагба – із 3-ї аж на 12-ту позицію.
Олександр Усик опинився за межами світового рейтингу, адже є чинним чемпіоном за версією IBF. Цей титул непереможний українець повернув собі у липні 2025-го, коли вдруге переміг Даніеля Дюбуа. "Динаміт" покращив свою позицію у рейтингу, підійнявшись із 7-го рядка на 5-те.
Також не має боксера, який би очолив рейтинг найкращих боксерів суперважкої ваги за версією IBF. Перша місце вакантне. Відзначимо, що обов'язковий претендент на титул визначиться у протистоянні Даніеля Дюбуа проти Франка Санчеса, які наразі посідають 5-ту та 3-тю сходинки відповідно.
Топ-10 найкращих супертяжів за версією IBF / Скриншот із офіційного сайту федерації
З якими проблемами зіштовхнувся Ітаума?
16 серпня 2025 року Ітаума легко нокаутував досвідченого 37-річного Ділліана Вайта. Ця звитяга стала для Мозеса 13-ю поспіль на профі-рингу (11 – нокаутом). Британець досі не знає смаку поразок (дані BoxRec).
Після останньої перемоги "Новий Майк Тайсон" та його команда зіштовхнулись із серйозною проблемою. Ітаумі не можуть знайти наступного суперника. Від очного протистояння проти Ітауми вже відмовились Філіп Хргович і Джермейн Франклін.
Сам Ітаума раніше розповідав, що йому дали список із трьох потенційних суперників, але запевнив, що не має права на вибір своїх поєдинків.