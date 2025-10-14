Френк Воррен назвав одну з умов, за якої Тайсон Ф'юрі повернеться у бокс. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Чому Ф'юрі може повернутися в бокс?

Френк Воррен розповів, що наприкінці 2025 року проведе розмову з Тайсоном Ф'юрі щодо повернення в бокс. Промоутер вважає, що "Циганського короля" можуть повернути на ринг гроші.

Звичайно, всі хочуть побачити його бій з Джошуа. Якщо відверто, то вся річ у грошах. Тільки в них. На цьому етапі кар'єри боксерам важко проводити бої, їх можна зацікавити грошима,

– сказав Воррен.

Раніше промоутер в інтерв'ю DAZN говорив про повернення Тайсона Ф'юрі на ринг. Воррен заявив, що британський боксер може здійснити камбек у 2026 році.

Яка є інформація про Ф'юрі?