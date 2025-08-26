Авторитетний журнал The Ring опублікував відео одного із тренувань Тайсона Ф'юрі. На відео "Циганський король" боксує без суперника чи тренера, пише 24 Канал.

До теми Промоутер заінтригував поверненням Ф'юрі, назвавши потенційного суперника

Ф'юрі повертається у ринг?

У цьому тренуванні немає нічого надзвичайного, якби не підпис до ролика. The Ring натякнув на повернення Тайсона у ринг у наступному 2026-му році.

Тайсон Ф’юрі демонструє свої навички боксу з тінню, готуючись до повернення у 2026 році,

– підписали відео.

Відео тренування Ф'юрі

Tyson Fury showing off his shadowboxing skills whilst preparing for his 2026 comeback pic.twitter.com/E1VcXWBvqU — Ring Magazine (@ringmagazine) August 25, 2025