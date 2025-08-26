Авторитетний журнал The Ring опублікував відео одного із тренувань Тайсона Ф'юрі. На відео "Циганський король" боксує без суперника чи тренера, пише 24 Канал.
Ф'юрі повертається у ринг?
У цьому тренуванні немає нічого надзвичайного, якби не підпис до ролика. The Ring натякнув на повернення Тайсона у ринг у наступному 2026-му році.
Тайсон Ф’юрі демонструє свої навички боксу з тінню, готуючись до повернення у 2026 році,
– підписали відео.
Відео тренування Ф'юрі
- Раніше Ф'юрі анонсував свою трилогію із Олександром Усиком, якому двічі програв у 2024-му. Начебто боксери повинні зійтись у рингу у квітні 2026-го.
- Відзначимо, що саме дві поразки від Усика поставили черговий хрест на кар'єрі "Циганського короля".
- Тайсон зазначав, що готовий відновити кар'єру лише заради третього бою із Усиком попри те, що йому приписують британську битву проти Ентоні Джошуа.