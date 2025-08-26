Авторитетный журнал The Ring опубликовал видео одной из тренировок Тайсона Фьюри. На видео "Цыганский король" боксирует без соперника или тренера, пишет 24 Канал.
К теме Промоутер заинтриговал возвращением Фьюри, назвав потенциального соперника
Фьюри возвращается в ринг?
В этой тренировке нет ничего необычного, если бы не подпись к ролику. The Ring намекнул на возвращение Тайсона в ринг в следующем 2026-м году.
Тайсон Фьюри демонстрирует свои навыки бокса с тенью, готовясь к возвращению в 2026 году,
– подписали видео.
Видео тренировки Фьюри
- Ранее Фьюри анонсировал свою трилогию с Александром Усиком, которому дважды проиграл в 2024-м. Вроде боксеры должны сойтись в ринге в апреле 2026-го.
- Отметим, что именно два поражения от Усика поставили очередной крест на карьере "Цыганского короля".
- Тайсон отмечал, что готов возобновить карьеру только ради третьего боя с Усиком несмотря на то, что ему приписывают британскую битву против Энтони Джошуа.