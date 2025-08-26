Авторитетный журнал The Ring опубликовал видео одной из тренировок Тайсона Фьюри. На видео "Цыганский король" боксирует без соперника или тренера, пишет 24 Канал.

Фьюри возвращается в ринг?

В этой тренировке нет ничего необычного, если бы не подпись к ролику. The Ring намекнул на возвращение Тайсона в ринг в следующем 2026-м году.

Тайсон Фьюри демонстрирует свои навыки бокса с тенью, готовясь к возвращению в 2026 году,

– подписали видео.

Видео тренировки Фьюри

Tyson Fury showing off his shadowboxing skills whilst preparing for his 2026 comeback pic.twitter.com/E1VcXWBvqU - Ring Magazine (@ringmagazine) 25 августа, 2025