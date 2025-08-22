Бывший чемпион мира показал тренировку на лапах. Тайсон Фьюри провел его эту тренировку в сельской местности, где проживает его отец Джон Фьюри-старший, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм британского боксера.

Вот так Самолет Фьюри совершил экстренную посадку: известна причина и что с Тайсоном

Как Фьюри потренировался в лагере отца?

Тайсон, который в начале 2025-го в очередной раз закончил карьеру, находится в неплохой форме.

Возвращение к оригинальным цыганским корням в прекрасной британской сельской местности,

– написал Тайсон.

Видео тренировки Тайсона Фьюри