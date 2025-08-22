Бывший чемпион мира показал тренировку на лапах. Тайсон Фьюри провел его эту тренировку в сельской местности, где проживает его отец Джон Фьюри-старший, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм британского боксера.
Вот так Самолет Фьюри совершил экстренную посадку: известна причина и что с Тайсоном
Как Фьюри потренировался в лагере отца?
Тайсон, который в начале 2025-го в очередной раз закончил карьеру, находится в неплохой форме.
Возвращение к оригинальным цыганским корням в прекрасной британской сельской местности,
– написал Тайсон.
Видео тренировки Тайсона Фьюри
- Недавно Фьюри внезапно анонсировал трилогию с Усиком. Вроде бы третий бой Тайсона и Александра запланирован на апрель 2026 года на лондонском "Уэмбли".
- Британец уверял, что готов возобновить карьеру только ради боя с Усиком. Хотя ему активно приписывали британскую битву против Энтони Джошуа.
- Абель Санчес рассказал, что нужно улучшить Тайсону, чтобы победить украинца.
- Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен заявил, что Фьюри может вернуться в ринг.