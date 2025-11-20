Александр Усик избежал боя с Фабио Уордли, который был обязательным претендентом по линии WBO. Издание The Standard проанализировало потенциальных соперников украинского боксера, информирует 24 Канал.

Стоит увидеть Блэкаут для Дюбуа от Усика и падение Беринчика: лучшие нокауты 2025 года

Кто может стать соперником Усика?

Обязательным претендентом на бой может стать Агит Кабаел, который является временным чемпионом по версии WBC. Портал уверяет, что боксера из Крыма может не привлечь такой вариант. Правда, у немецкого бойца уже запланирована защита титула. 10 января 2026 года Кабаел подерется против непобедимого поляка Дамиана Кныбы.

Ранее Кабаел рассказывал, что заставит Усика возненавидеть его стиль ведения боя.

"Я не проигрывал на протяжении всей карьеры. Я дрался с топовыми соперниками в супертяжелом весе. Я победил всех этих ребят. Это был бы очень близкий бой. Я думаю, что Усик возненавидит мой стиль. Когда я бью по корпусу и по голове – это другое", – процитировали в talkSPORT Boxing слова немецкого боксера.

Также журналисты считают, что Александр с финансовой точки зрения может согласиться на трилогию с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри, который побеждал уже по два раза.

В то же время не исключается вариант с Джейком Полом. Напомним, что украинец уже выражал свое желание подраться с Полом-младшим в октагоне по правилам смешанных единоборств в следующем 2026 году.

Отметим, что и Пол, и Джошуа уже имеют своих следующих соперников. Точнее сказать, то эти боксеры выйдут в один ринг 19 декабря 2025 года в Майами (США).

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Кто еще хочет подраться с Усиком?