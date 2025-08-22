Колишній чемпіон світу показав тренування на лапах. Тайсон Ф'юрі провів його це тренування у сільській місцевості, де проживає його батько Джон Ф'юрі-старший, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм британського боксера.
Оце так Літак Ф'юрі здійснив екстрену посадку: відома причина та що з Тайсоном
Як Ф'юрі потренувався у таборі батька?
Тайсон, який на початку 2025-го вчергове закінчив кар'єру, перебуває у непоганій формі.
Повернення до оригінальних циганських коренів у прекрасній британській сільській місцевості,
– написав Тайсон.
Відео тренування Тайсона Ф'юрі
- Нещодавно Ф'юрі раптово анонсував трилогію із Усиком. Начебто третій бій Тайсона та Олександр запланований на квітень 2026 року на лондонському "Вемблі".
- Британець запевняв, що готовий відновити кар'єру лише заради бою із Усиком. Хоча йому активно приписували британську битву проти Ентоні Джошуа.
- Абель Санчес розповів, що потрібно покращити Тайсону, аби перемогти українця.
- Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен заявив, що Ф'юрі може повернутися в ринг.