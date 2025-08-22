Колишній чемпіон світу показав тренування на лапах. Тайсон Ф'юрі провів його це тренування у сільській місцевості, де проживає його батько Джон Ф'юрі-старший, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм британського боксера.

Як Ф'юрі потренувався у таборі батька?

Тайсон, який на початку 2025-го вчергове закінчив кар'єру, перебуває у непоганій формі.

Повернення до оригінальних циганських коренів у прекрасній британській сільській місцевості,

– написав Тайсон.

Відео тренування Тайсона Ф'юрі