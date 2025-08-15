Тайсон Ф'юрі розповів, що літак, на якому він подорожував, здійснив екстрену посадку. За словами колишнього британського чемпіона світу, у літака раптово виникла проблема із одним крилом, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Цікаво Що потрібно покращити Ф'юрі, аби здолати Усика: думка мексиканського тренера

Що сталось із літаком Ф'юрі?

Через цю проблему пілот був змушений розвернути літак та повернутись назад до аеропорту. Ф'юрі не приховав своїх хвилюючих емоцій під час такої ситуації.

Отже, ми пролетіли 100 миль, і капітан підійшов до мене та сказав: «Ми повинні розвернути літак, тому що є проблема з одним із крил, і вона не виправляється в комп’ютері, тож нам треба повернутися назад. Можна сказати, що я просто страшенно злякався. І ось ми вже розвертаємо літак і летимо назад до аеропорту, з якого вилетіли. Страшенно моторошно,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що "Циганський король" вчергове закінчив кар'єру після другої поразки від Олександра Усика. Попри це Тайсон підтримує фізичну форму та навіть вже анонсував трилогію із Усиком, про яку Олександр нічого не знає. Британець заявляв, що їх третій бій запланований на квітень 2026-го на лондонському стадіоні "Вемблі". Саме там 19 липня Усик вдруге у своїй кар'єрі переміг Даніеля Дюбуа.

Також Ф'юрі прокоментував своє лідерство в оновленому рейтингу авторитетного журналу The Ring.