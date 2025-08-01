Британський боксер відреагував на своє лідерство в оновленому рейтингу журналу. "Циганський король" зробив це у притаманному для себе стилі, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Тайсона Ф'юрі.

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Як Ф'юрі відреагував на своє лідерство у рейтингу The Ring?

У своїх соцмережах Тайсон виклав відео, у якому поділився своїми емоціями від свого місця у рейтингу найкращих боксерів хевівейту. Ф'юрі наголосив на тривалості своєї пенсії та запевнив, що навіть відхід із боксу не заваджає йому займати першу позицію у рейтингу.

При цьому всьому британець ще й вкотре заявив про свої перемоги над Усиком, якому він двічі програв минулого року.

Цей список показує мою силу. 8 місяців на пенсії і все ще номер один. Ми всі знаємо, хто виграв той бій,

– сказав Ф'юрі.

Це вже не вперше, коли Тайсон заявляє про несправедливий результат боїв проти українського "Кота". Нагадаємо, що Усик двічі здолав британця за рішенням суддів. Олександр завдав дебютних поразок у кар'єрі "Циганського короля" та змусив Тайсона вчергове піти на пенсію.

Нещодавно Ф'юрі анонсував трилогію із Усиком, про яку українець нічого не знає. Також британський ексбоксер запевнив, що повернеться у профі-ринг лише заради третього поєдинку проти бійця із Сімферополя. Цілком ймовірно, що саме трилогія із Тайсоном стане одним із варіантів для прощального бою Усика.